وزير الكهرباء وسفير اليابان يفتتحان محطة شمال القاهرة | صور

قام سفير اليابان لدى مصر، ماساكي نوكى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بافتتاح محطة كهرباء شمال القاهرة، بحضور يوشيفومي أومورا، الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) في مصر والمهندس طارق عبد الحمدي، رئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

وتم تجديد محطة الكهرباء من خلال قرض ميسر من الحكومة اليابانية لمشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء.

وفي حفل الافتتاح، تم توقيع عقد تجديد محطات كهرباء أخرى، وهي محطة كهرباء سيدي كرير ومحطة كهرباء العطف.

يهدف هذا المشروع إلى تثبيت إمدادات التيار الكهربائي من خلال استعادة القدرة المستهدفة من محطات كهرباء الطاقة الحرارية عن طريق تحديث المعدات وتوفير قطع الغيار.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى التخفيف من تأثير التغير المناخي في مصر من خلال تثبيت إمدادات التيار الكهربائي والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

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