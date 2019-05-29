مباشر نهائي الدوري الأوروبي – تشيلسي (1) – (0) أرسنال.. جوووول جيرو

ق49: جوووووووووووووول الهدف الأول لتشيلسي برأسية قوية من أوليفييه جيرو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق39: يا رباااه هجوم سريع من تشيلسي وانتهت الهجمة بتسديدة زاحفة من جيرو لكن تشك تصدى له.

ق34: تشك يتصدى لتصويبة إيمرسون في أول فرص تشيلسي الخطيرة.

ق28: صاروووخ من تشاكا لكن تصويبة اللاعب السويسري مرت أعلى مرمى تشيلسي بقليل لتضيع أحد أخطر الفرص على أرسنال.

ق18: مطالبات بركلة جزاء لصالح لاكازيت عقب إعاقة كيبا له لكن الحكم لا يحتسب أي شيء.

ق15: أرسنال أخطر حتى الآن وتكتل دفاعي من تشيلسي.

ق9: الخطورة الأولى لأرسنال.. عرضية من ميتلايند نيلز وشتتها كيبا بطريقة خاطئة لتجد الكرة أوباميانج الذي سددها بيمناه لكنها ذهبت بجوار مرمى تشيلسي بقليل.

انطلاق نهائي الدوري الأوروبي.

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