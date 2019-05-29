روبيرتسون: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي

ليفربول يستعد حاليا لمواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.

ونقلت صحيفة “ميرور” تصريحات روبيرتسون قائلا: “من أفضل الأمور في كرة القدم هو أن يرد اللاعب على المشككين في قدراته”.

وضرب روبيرتسون مثالا لهذه الحالة “واجهت الكثير من الانتقادات والآن استطعت الرد على المشككين في قدراتي”.

وأضاف المدافع الاسكتلندي “الكثير من نجوم كرة القدم واجهوا الكثير من الصعوبات قبل أن يصلوا إلى القمة”.

روبيرتسون أكمل تصريحاته “هنا في ليفربول أنظر مثلا إلى فيرجيل فان دايك هو الآن أفضل مدافع في العالم، ولكن قبل ذلك كم من المدربين نظروا إليه واعتقدوا أنه لن يصل إلى القمة”.

وتابع “الأمر ذاته تكرر مع محمد صلاح عندما ذهب إلى تشيلسي ولم يظهر بمستوى جيد البعض اعتقد أنه لن يتألق، ولكن صلاح الآن أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم”.

وانضم روبيرتسون البالغ من العمر 25 عاما انضم لصفوف ليفربول بداية موسم 2017/2018 قادما من هال سيتي.

ولعب قائد منتخب اسكتلندا مع ليفربول هذا الموسم 47 مباراة في مختلف البطولات قدم خلالهم 13 تمريرة حاسمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا