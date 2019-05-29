إيقاف بالوتيلي 4 مباريات في الدوري الفرنسي

بالوتيلي الذي ينتهي تعاقده مع مارسيليا بنهاية الموسم الجاري تعرض للطرد المباشر بسبب تدخل قوي من الخلف على لاعب مونبيلييه.

وقد لا يتأثر الإيطالي بالعقوبة الموقعة حال انضم لأي فريق جديد خارج الدوري الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وإذا وقع لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق على عقود جديدة مع فريق الجنوب الفرنسي سيتم إيقافه أول 4 مباريات.

وخاض بالوتيلي النصف الأول من الموسم بقميص نيس الفرنسي دون أن يسجل أي هدف تحت قيادة الفرنسي باتريك فييرا.

ليرحل لصفوف مارسيليا في يناير الماضي ويسجل 8 أهداف ويصنع هدفا خلال 15 مباراة.

وكان بالوتيلي قد صرح منذ أيام أنه يود ارتداء قميص بيريشيا الإيطالي لكن ليس في الوقت الحالي عقب صعود الفريق مجددا للدوري الإيطالي.

وغاب مهاجم قطبي ميلانو السابق عن قائمة منتخب إيطاليا المستدعاة للقاء البوسنة واليونان في تصفيات يورو 2020.

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