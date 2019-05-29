انطلاق أعمال مؤتمر التعاون الإسلامي

بدأت أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وتسلمت المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة التي تقام حاليا في مكة المكرمة .

وقال إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي : إن عالمنا الإسلامي يمر بتحديات أخطرها التدخل بشئونه الداخلية.

وأضاف: نتمسك بوحدة الأراضي الليبية ونرفض التدخلات الخارجية، ومؤكداً التمسك بوحدة الأراضي الليبية ورفض التدخلات الخارجية.

وأشار إلى أن التدخلات الخارجية في اليمن فاقمت معاناة الشعب اليمني.

وقال إننا نتمسك بوحدة الأراضي الليبية ونرفض التدخلات الخارجية، ومضيفًا أننا نتمسك بالحل السياسي للأزمة السورية.

وأشار إلى أننا نقف مع السودان وندعم قرارات المجلس العسكري الانتقالي .

وأدان العمليات الإرهابية التي استهدفت ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية، ومؤكدأ أننا متمسكون بمحاربة الإرهاب ووقف مصادر تمويله.

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