مرشحون للرئاسة الأمريكية يطالبون باتهام ترامب بالتقصير عقب بيان مولر

طالب بعض مرشحي الرئاسة بالحزب الديمقراطي في أمريكا الكونجرس ببدء إجراءات اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير عقب تصريحات المحقق الخاص روبرت مولر.

وقال كوري بوكر عضو مجلس الشيوخ في بيان في أول دعوة لاتهام ترامب بالتقصير "بيان روبرت مولر يوضح: الكونجرس ملتزم قانونا وأخلاقيا ببدء إجراءات الاتهام بالتقصير على الفور".

وذكرت كامالا هاريس عضوة مجلس الشيوخ، عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ، أن الأمر "متروك للكونجرس لمحاسبة هذا الرئيس".

وأضافت في تغريدة عبر موقع تويتر: "نحتاج إلى بدء إجراءات الإقالة. إنه واجبنا الدستوري". ومن ناحيته، لم يصدر عن المرشح الديمقراطي الحالي الأوفر حظا، نائب الرئيس السابق جو بايدن، رد فعل بعد إزاء تصريحات مولر. كما دعا منافسون ديمقراطيون بارزون آخرون على منصب الرئيس بمن فيهم عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن وعمدة إنديانا بيت بوتيجيج وعضو الكونجرس السابق بيتو أوروك إلى اتهام ترامب بالتقصير اليوم.

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