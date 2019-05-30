القبض على الإرهابي أبوجعفر الليبي

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش، أحمد المسماري، القبض على إرهابي وصفه بـ«الخطير» ومطلوب من قبل مجلس الأمن والعديد من أجهزة الأمن حول العالم، يدعى عبد الفتاح زغبية، في مدينة درنة يوم 8 أكتوبر 2018.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، إن زغبية «هذا هو من مدينة بنغازي ومتزوج من مغربية وله عدة كنيات مثل أبو جعفر الليبي وفرج الليبي».

وأضاف أن «هذا الإرهابي كان يتواجد في تركيا وألقي القبض عليه هناك بتهمة تزوير جوازات السفر، لكن تم تجنيده من قبل المخابرات التركية ومن بعد 2011 جرى نقله إلي ليبيا، وهو يشكل خطرا حقيقيا علي سلامة وامن المجتمعات العالمية».

يأني تصريح المسماري بعد أن أعلنت القيادة العامة للجيش الثلاثاء تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، مشيرة إلى لقاءٍ جرى في الرجمة بين المشير حفتر ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وفقًا لبيان نشره مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي مساء الثلاثاء.

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