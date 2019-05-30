حقيقة قصف مخازن للذخيرة في تاجوراء

إيوان ليبيا – وكالات :

قصف سلاح الجو مواقع في منطقة تاجوراء، تُستخدم كمخازن للذخيرة تابعة لجماعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، ليلة أمس. بحسب مصادر غير رسمية.

وأشارت السرية الطبية في تاجوراء، عبر صفحتها على الفيسبوك، إلى سقوط قذيفة على أحد المنازل، بالقرب من النادي الدبلوماسي، دون وقوع أي أضرار بشرية.

وتضاربت الأنباء عن الموقع الذي استهدفه سلاح الجو، وذكر بعض شهود عيان، أن القصف استهدف الميناء الذي يعتبر تحت الإنشاء في تاجوراء، فيما نفت مصادر محلية أي قصف تعرّضت لهُ المنطقة.

ولم يكشف مكتب الإعلام أو شعبة الإعلام الحربي في القيادة العامة للجيش الوطني، عن صحّة القصف الذي استهدف مخازن ذخيرة، تابعة لحكومة الوفاق.

وشهدت ليلة أمس، اشتباكات مسلحة في منطقتي عين زارة ووادي الربيع، بين القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني، والجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

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