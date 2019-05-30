إعلاميون يشيدون بالدعم اللوجيستي المقدم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وقائع القمم الثلاث

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة باستضافة المملكة للقمم الثلاث، منوهين بدور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد الإعلاميون فى تقرير صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، منوهين إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيًا واقتصاديًا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.

وأوضح الإعلاميون أن استضافة المملكة لقمم الثلاث يهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، آملين أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية.

رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أكد أهمية استضافة المملكة للقمم، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤيا وحلول لها، مشيدا بالتجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرها دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية، لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية. فيما نوّه رئيس تحرير صحيفة الصيحة السودانية عبدالرحمن الأمين بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة لخدمة الإسلام وقضاياه، مادحا الجهود والتسهيلات التي سخرتها وزارة الإعلام السعودية للإعلاميين المشاركين في نقل أعمال هذه القمم. من جانبه رحب نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس جريدة الشرق اللبنانية عوني الكعكي باستضافة المملكة للقمم الثلاث، مشيرا إلى أنها تأتي لتوحيد الصف العربي والتضامن الإسلامي، وأن العالم يترقب باهتمام بالغ ما ستسفر عنه أحداث هذه القمم، وما تخرج منها من قرارات تعزز التوافق العربي والإسلامي حيال قضايا المنطقة. وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، منوهين إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيًا واقتصاديًا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت. وأوضح الإعلاميون أن استضافة المملكة لقمم الثلاث يهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، آملين أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية. رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، أكد أهمية استضافة المملكة للقمم، مبينًا أن عقدها في مكة المكرمة يكسبها أهمية بالغة وكبيرة، حيث تسعى تلك القمم نحو العمل على إيجاد توافق كامل بشأن العديد من الملفات الساخنة، التي سيناقشها القادة والتوصل إلى رؤيا وحلول لها، مشيدا بالتجهيزات التي تقدمها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرها دعمًا لوجستيًا مهمًا لممثلي جميع وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية، لينقلوا وقائع وأعمال هذه القمم بكل احترافية ومهنية عالية. فيما نوّه رئيس تحرير صحيفة الصيحة السودانية عبدالرحمن الأمين بما تقدمه المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة لخدمة الإسلام وقضاياه، مادحا الجهود والتسهيلات التي سخرتها وزارة الإعلام السعودية للإعلاميين المشاركين في نقل أعمال هذه القمم. من جانبه رحب نقيب الصحافة اللبنانية ورئيس جريدة الشرق اللبنانية عوني الكعكي باستضافة المملكة للقمم الثلاث، مشيرا إلى أنها تأتي لتوحيد الصف العربي والتضامن الإسلامي، وأن العالم يترقب باهتمام بالغ ما ستسفر عنه أحداث هذه القمم، وما تخرج منها من قرارات تعزز التوافق العربي والإسلامي حيال قضايا المنطقة.

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