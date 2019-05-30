رئيس الوزراء الفلسطيني: حل الدولتين في خطر بسبب مخططات إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس من أن حل الدولتين المدعوم دوليا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في خطر بسبب مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وقال اشتية ، في بيان عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع عضو الكونجرس الأمريكي رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل، إن مثل هذه الخطوة من إسرائيل "ستقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد اشتية على "ضرورة خروج أصوات من الكونجرس الأمريكي تطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة دونالد ترامب للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا".

وقال :"طالبنا العديد من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967؛ لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائما". يأتي ذلك فيما يجري وفد أمريكي يضم مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات ونظيره لشئون إيران براين هوك مباحثات في إسرائيل اليوم بشأن جهود إعلان الخطة الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن". وبهذا الصدد ، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد أن الوفد الأمريكي "ينشغل بتسويق بضاعة فاسدة عنوانها صفقة القرن بأبعادها السياسية والاقتصادية بعد أن حكمت عليها الإدارة الأمريكية بالفشل". وقال خالد ، في بيان صحفي، إن صفقة القرن ولدت ميتة بسبب "انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى وغير المسبوق للسياسة العدوانية التوسعية المعادية للسلام لحكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل". وأضاف أن "واشنطن أدارت ظهرها لحل الدولتين وتختصر حقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال بالحقوق المدنية ما يحكم على سياستها بفشل حتمي يستحيل تداركه بجولات إلى دول المنطقة". ورأى أن "تجربة سنوات مديدة من المعاهدات والاتفاقيات بين إسرائيل وبعض الدول العربية وبين إسرائيل والفلسطينيين لم تجلب الازدهار ولم توفر الاستقرار بقدر ما فاقمت الأزمات وشجعت في الوقت نفسه إسرائيل على مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام".

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