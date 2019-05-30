الاتحاد العربي لعمال النفط عضوا مراقبا في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

قررت منظمة العمل الدولية قيد الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم والكيماويات ضمن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء فى المنظمة، تقديرا لدورالاتحاد العربى الداعم لقضايا العمل والتنمية على المستوى القومي العربي.

وقال الكيمائى عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربى، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه تلقى دعوة للمشاركة فى مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده أول الشهر المقبل بجنيف، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية النقابية الداعم لجهود مصر الرسمية فى كافة المحافل الدولية.

ومن جانب آخر، أعلن حمدى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المؤتمر العالمي لنقابات الكيماويات والطاقة ينعقد بالقاهرة نهاية شهر يونيو المقبل بمشاركة منظمات من دول البلقان وأمريكا وكوريا.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، الحقوق الدستورية التى تعطى للعمال حق المشاركة فى إدارة الشركات، مشير إلى أن مشروع قانون العلاوات الاستثنائية والتى ستصرف للعاملين اعتبارا من أول يوليو القادم سيشمل هذا المشروع المعروض حاليا على البرلمان للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لكونهم شركاء فى إصلاح المنظومة الاقتصادية.

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