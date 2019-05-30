توزيع “26.000” سلة رمضانية على منطقتي الشرقية والجنوبية مقدمة من دولة الإمارات العربية

بنغازي 30 مايو 2019 (وال)- باشرت الهيأة الليبية للإغاثة في تسليم حصص من سلة رمضانية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة على الهلال الأحمر وشؤون الزكاة بنغازي، لتوزيعها على المستحقين.

هذا واستلمت المنطقة الشرقية والجنوبية عدد “26.000” سلة رمضانية، وحصة مدينة بنغازي لوحدها “6000” سلة، تم تقسيم هذه سلة على الجهات العاملة في المجال الإنساني “الهلال الأحمر – وشؤون الزكاة بنغازي”، كما استلمت الهيأة الليبية للإغاثة عدد “2000” سلة رمضانية، وتم توزيعها على العائلات النازحة بمنظومة الهيأة.

وجاءت هذه الخطوة تحت شعار “عام التسامح”، إطار الدعم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للشعب العربي الليبي. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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