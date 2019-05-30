آس: عرض نهائي من ريال مدريد لـ تشيلسي لضم هازارد.. يرغب في تقديمه يوم الإثنين

الصحيفة المدريدية علمت من مصادر مطلعة في المفاوضات بين الناديين أن ريال مدريد يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت إذ يرغب في تقديم اللاعب للإعلام يوم الإثنين المقبل.

وأشار التقرير إلى أن الملكي سيقدم عرضا نهائيا لتشيلسي يرى أنه قادرا على إقناع النادي اللندني، بعدما ذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن البلوز يريدون الحصول على 130 مليون إسترليني بينما نادي العاصمة الإسبانية مستعد لدفع 100 مليون يورو.

آس ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وأكدت أن هازارد يرغب في السفر إلى مدريد في أقرب وقت ممكن، وإن سارت الأمور على ما يرام فإنه قد يصل إلى إسبانيا يوم السبت.

وسجل هازارد هدفين من أصل أربعة فاز بهما تشيلسي على أرسنال يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي في الملعب الأوليمبي بباكو في أذربيجان.

وألمح هازارد عقب المباراة إلى رحيله قائلا: “أعتقد أنه وقت الوداع لكن في كرة القدم لا يمكن أن تعرف أي شيء. حان وقت خوض تحد جديد في مسيرتي”.

وتابع هازارد “كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي وحققت ذلك مع أحد أكبر الأندية في العالم لسبع سنوات”.

وأتم “اتخذت قراري منذ أسبوعين والآن الأمر يعتمد على الناديين وسنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع المقبلة”.

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