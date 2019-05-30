العاهل المغربي يرفض إستقبال السراج

تحت عنوان ” محمد السادس يغلق الباب على فايز السراج ” أكد موقع ” أفريكا إنتلجنس – مغرب كونفيدنشال ” اليوم الخميس فشل محاولة السراج وفريقه لقاء العاهل المغربي خلال ما أطلق عليها مكتبه إسم ” الجولة المغاربية ” مطلع الأسبوع الجاري والتي شملت تونس والجزائر فقط .

و كان فايز السراج يأمل وحتى آخر لحظة لقاء الملك مع محمد السادس في إطار الجولة التي قادته لزيارة الباجي قائد السبسي في تونس العاصمة في 22 مايو ونور الدين بدوي في الجزائر العاصمة في اليوم التالي.

وفقًا لذات الموقع ، فقد أرسل السراج فريقًا لتمهيد الطريق لزيارته إلى الرباط حيث وصل الفريق عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 22 مايو على متن طائرة إيرباص من تونس ، استأجرت خصيصًا من قبل شركة نقل ليبية التي يعتقد أنها تابعة للمطلوب عبد الحكيم بلحاج في إشارة لشركة الأجنحة الليبية .

لكن الفريق ، الذي كان على اتصال وثيق بجمعة القماطي المبعوث الخاص للسراج إلى دول المغرب العربي وجد أن أبواب الرباط كانت مغلقة في وجههم ، يقول ذات الموقع المقرب من عدة دوائر مخابرات في القارة الأفريقية .

وأشارت وزارة الخارجية المغربية إلى أن المغرب سوف يلتزم باتفاقية الصخيرات الموقعة عام 2015 ( الإتفاق السياسي ) على الرغم من عدم تطبيقها.

وختم الموقع تقريره قائلاً : ” وعلى أي حال ، فإن الملك المغربي يستقبل عدداً قليلاً من الناس خلال شهر رمضان ، لقد غادر فريق السراج أخيراً خالي الوفاض في ليلة 24-25 مايو بعد انتهاء صوم ذلك اليوم ” .

يشار إلى أن القماطي كان قد غرد عبر حسابه على تويتر يوم 23 مايو في تغريدة نشرتها المرصد حينها مشيداً بدول المغرب العربي كحاضنة تاريخية وثفافية وسياسية لليبيا بدلاً عمن وصفهم بـ ” الأعراب ” في إشارة منه لمصر وبقية دول المشرق ، قبل أن يتغاضى عن الحديث على الموضوع تماماً عقب الرفض المغربي على مايبدوا .

المصدر : أفريكا إنتلجنس

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا