راموس نافيا تقارير رحيله: أود الاعتزال في مدريد.. لا أمانع اللعب هنا دون مقابل

وقال راموس في مؤتمر صحفي يوم الخميس:”أريد التوضيح بشأن ما قيل عن مستقبلي، لم أدخل في صدام مع أحد، أود الاعتزال هنا، أريد البقاء حتى ينتهي تعاقدي، أود قول وداعا من الباب الكبير. مستعد للتجديد مدى الحياة، علاقتي بالرئيس مثل أب وابنه، نحب بعضنا البعض كثيرا”.

وواصل المدافع البالغ عمره 33 عاما “لا أود ترك ريال مدريد، قلت من قبل إن حلمي هو الاعتزال هنا والرئيس يعلم ذلك ولطالما أخبرته أني لن أرحل، قد ألعب دون مقابل لو تطلب الأمر. يؤلمني أني أرحل عن إسبانيا لمدة أسبوع ثم أعود فأجد هذه الجلبة. منذ وقت طويل لم أتحدث عن المال مع فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) أو عن العقد لأني أريد الاستمرار”.

واستمر “لم نتحدث عن أمور اقتصادية ولو لدقيقة، الأمر مبني على الثقة. في حياتي توجد قدمان مهمتان هما الموهبة والرئيس. كلاهما آلمني وكان أفضل الحديث وجها لوجه لأبقى هنا، المكان الذي أود الوجود فيه.عرض الصين موجود، لم أفكر أبدا في الرحيل إلى الصين أو طلب الرحيل مثلما قيل. لم يحن وقت اعتزالي بعد، لطالما جسمي وروحي يدعمانني، لن أرحل إلى فريق قد ينافس ريال مدريد، لو رحلت فسيكون بسبب استيعابي أن الجسم لن يعطيني أفضل مستوى. يحزنني ما قاله الإعلام. أفتقد لعلاقتي بالرئيس، كنا نتحدث يوميا”.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا قال لاعب إسبانيا:”شجعت ليفربول في نصف النهائي لكن لا أميل لفريق بعينه في النهائي”.

وعاد للحديث عن كواليس مناقشة وضعه في الفريق “الاجتماع كان طبيعيا، هادئا جدا، وضعت العرض على الطاولة، تحدثت مع مدربي ورئيسي، ثم تحدثنا عن أشياء معينة، لكن هذا لا يعني أني أريد الرحيل، علينا توضيح أشياء تزيل تماما شك البعض”.

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