جيريرو وفارفان يقودان بيرو في كوبا أمريكا واستبعاد لاعب بيراميدز

ويقود القائمة اللاعب المخضرم باولو جيريرو مهاجم إنترناسيونال البرازيلي ومعه جيفيرسون فارفان لاعب لوكوموتيف موسكو الروسي بينما استبعد جاريكا اللاعب كريستيان بينافينتي الذي ينشط في فريق بيراميدز.

وانضم بينافينتي إلى القائمة الأولية لكن جاريكا فضل عدم دخوله للقائمة النهائية مثل يوردي رينا لاعب فانكوفر وايتكابس الكندي وجوسيبمير بالون لاعب يونيفرسيداد دي كونسبسيون التشيلي وكريستيان راموس لاعب ميلجار البيروفي وغاب بسبب الإصابة اللاعب بيدرو أكينو لاعب ليون المكسيكي.

Estos son los 23 convocados de la @SeleccionPeru 🇵🇪 para la Copa América Brasil 2019.#ArribaPerú 🙌 pic.twitter.com/CjwGq48WZW

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

حراس المرمى: بيدرو جالاسي (أليانزا ليما – بيرو) – كارلوس كاسيدا (مليجار – بيرو) – باتريسيو ألفاريز (سبورتينج كريستال – بيرو)

المدافعون: لويس أدفينكولا (رايو فاييكانو – إسبانيا) – كارلوس زامبرانو (بازل – سويسرا) – ميجيل تراوكو (فلامنجو – البرازيل) – ألدو كورزو (يونيفرسيتاريو – بيرو) – أليكساندر كايينز (نيويورك سيتي – أمريكا) – ميجيل أراوخو (تاييريس – الأرجنتين) – أنديرسون سانتاماريا (أتلاس – المكسيك) – لويس أبرام (فيليز سارسفيلد – الأرجنتين)

لاعبو الوسط: يوشيمار يوتون (كروز أزول – المكسيك) – كريسيتيتن كويفا (سانتوس – البرازيل) – إديسون فلوريس (موريليا – المكسيك) – ريناتو تابيا (فاينورد – هولندا) – باولو هورتادو (قونياسبور – تركيا) – كريستوفر جونزاليس (سبورتينج كريستال – بيرو) – خيسوس بريتيل (سبورتينج كريستال – بيرو)

المهاجمون: جيفيرسون فارفان (لوكوموتيف موسكو – روسيا) – باولو جيريرو (إنترناسيونال – البرازيل) – أندري كارييو (الهلال – السعودية) – راؤول رويدياز (سياتل ساوندرز – أمريكا) – أندي بولو (بورتلاند تيمبرز – أمريكا)

وتلعب بيرو في المجموعة الأولى للبطولة وتواجه فنزويلا في 15 يونيو وبعد 3 أيام تقارع بوليفيا وفي 22 يونيو تصطدم بالبرازيل.

وتوجت بيرو باللقب في 1939 و1975.

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