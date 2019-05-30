ملك السعودية يفتتح القمة العربية الطارئة بالدعوة للوقوف ضد التهديدات الإيرانية

مكة-العنوان

بدأت أعمال القمة العربية الطارئة اليوم الجمعة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وافتتح الملك سلمان القمة العربية بالتطرق إلى ما يواجه الأمة العربية من تحديات استثنائية تهدد أمنها واستقرارها، الإقليمي والدولي، مركزًا في كلمته بالدعوة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه التهديدات الإيرانية للمنطقة العربية.

وقال الملك سلمان، “في الوقت الذي تَبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام؛ فإننا نواجه اليوم تهديداً لأمننا العربي يتمثل في العملياتِ التخريبية التي استهدفت سفنا تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الامارات العربية المتحدة من قبل مليشيات إرهابية مدعومة من إيران”.

واعتبر الملك سلمان، “أن تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها، أمرٌ ليس بالجديد”.

وأضاف، “بالرغم من مكائد النظام الإيراني وأعماله الإرهابية التي يمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي ومسيرة التنمية في بلادنا العربية، إلا أن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكائد وتحقق تقدماً في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي”.

وقال الملك سلمان، “إن عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارساتِ الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم”.

وأضاف، “أن علينا جميعاً السعي لجعل العالم العربي مركزاً اقتصادياً وثقافياً مؤثراً في العالم، بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافيةِ والتاريخية”، داعيًا المشاركين في القمة إلى الوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات.

وطالب الملك سلمان في ختام كلمته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم، من تهديد للأمن والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام، والحد من نزعته التوسعية، على حد قوله.

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على Skype (فتح في نافذة جديدة)

اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)

اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية