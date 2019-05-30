السيسي يدعو العرب لوضع تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في عدد من الدول من بينها ليبيا

مكة-العنوان

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال القمة العربية الطارئة في مكة، إلى ضرورة وضع تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في عدد من الدول العربية من بينها ليبيا.

وقال السيسي، ” إن لا معنى للحديث عن مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، بدون تصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن، واستعادة وحدة هذه الدول وسيادتها وتحقيق طموحات شعوبها في الحرية والحياة الكريمة في ظل دول موحدة ذات سيادة، وليست مرتهنة لإرادة وتدخلات وأطماع دول إقليمية أو خارجية أو أمراء الحرب والميلشيات الإرهابية والطائفية”.

وشدد السيسي على أن “العرب ليسوا على استعداد للتفريط بأمنهم القومي”، مشيرًا إلى أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل “تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي”.

وطالب السيسي، بضرورة تدعيم الدول العربية لقدراتها الذاتية على مواجهة التهديدات الإرهابية، كما ينبغي التعامل مع جميع مصادر التهديد لأمن المنطقة”.

واختتم السيسي، كلمته في القمة العربية، بالدعوة إلى بناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهه.

وقال: “لقد اجتمعنا اليوم، لنوجه رسالة تضامن لا لبس فيها مع الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولنجدد عزمنا على بناء مقاربة استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، تستعيد زمام المبادرة التاريخية للعرب، وتتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه أمننا العربي في هذه المرحلة، ومع طبيعة الآمال التي تعلقها الشعوب العربية على اجتماعنا”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية