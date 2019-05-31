وزير الخارجية السعودي: المملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول ولكن إيران معزولة دوليا

طالب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف إيران بالكف عن دعم وتمويل الإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن القلق من إيران لا يتوقف عند دعمها للإرهاب ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بعد القمة الخليجية والعربية، أن الدول الخليجية والعربية لديها رغبة في السلام مع إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن نهج المملكة العربية السعودية واضح، ودعت مرارا وتكرارا لعلاقة سلمية بناءة مع إيران، وهذا كان واقعا خلال الـ40 عاما منذ الثورة الإيرانية.

وأكد العساف على وجود تأييد كبير لموقف السعودية والإمارات بعد تعرض المملكة لهجوم إرهابي في محطتي ضخ نفط وتعرض سفن إماراتية لهجوم. وأضاف العساف أن ما يجري حاليا عكس ذلك، فالمملكة كتاب مفتوح مع باقي الدول، ولكن إيران معزولة دوليا.

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