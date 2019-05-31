ترامب يفرض رسوما جمركية على السلع المكسيكية لمنع الهجرة غير الشرعية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان إن "التعاون السلبي للمكسيك" مع تدفق الهجرة غير الشرعية كان "تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي للولايات المتحدة واقتصادها".

وأضاف ترامب أنه سيتم فرض الرسوم اعتبارا من 10 يونيو وسيتم رفعها إلى 10% أول يوليو "إذا استمرت الأزمة".

وأعلن أنه سيتم بعد ذلك زيادة الرسوم تدريجياً "إذا ظلت المكسيك تمتنع عن اتخاذ إجراء لتقليص عدد أو منع الغرباء غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة ".

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