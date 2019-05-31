ماركا: ريال مدريد انسحب من سباق ضم موهبة بنفيكا

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت “إدارة ريال مدريد درست فكرة التعاقد مع جواو فيليكس بـ 80 مليون يورو وتركه معارا لـ بنفيكا لمدة موسم”.

وأشارت الصحيفة إلى “لكن ريال مدريد انسحب الآن من الصفقة”.

من ضمن أسباب انسحاب ريال مدريد من الصفقة هو اقتراب النادي الملكي من إعلان ضم إيدين هازارد بشكل رسمي.

البرتغالي جواو فيليكس صاحب الـ 19 عاما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الثاني، وهو نفس ما يجيده هازارد إلى جانب ماركو أسينسيو و رودريجو جويس المنضم مؤخرا إلى ريال مدريد من سانتوس البرازيلي، وفقا لـ ماركا.

العقبة الثانية هي قيمة الصفقة.

نادي بنفيكا البرتغالي لن يقبل فكرة الـ 80 مليون يورو ويُصمم على الحصول على قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ 120 مليون يورو.

بل وتحرك النادي البرتغالي من أجل زيادة قيمة الشرط الجزائي لـ 200 مليون يورو.

جواو فيليكس موهبة يطاردها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفينتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عقد جواو فيليكس مع بنفيكا ينتهي في 2023 وانضم لأكاديمية بنفيكا قادما من أكاديمية بورتو ولم يلعب مع الفريق الأول هناك.

وشارك فيليكس في 43 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 20 هدفا وصناعة 11 في كل البطولات.

في الدوري الأوروبي، سجل جواو فيليكس 3 أهداف “هاتريك” في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية أمام فرانكفورت، ليقود فريقه للانتصار 4-2.

لكن تألق فيليكس لم يُفيد بنفيكا الذي خسر إيابا 2-0 في ألمانيا وودع البطولة.

صاحب الـ 19 عاما يعد ثالث أفضل هدافي بنفيكا في كل البطولات هذا الموسم بفارق 7 أهداف عن هاريس سيفيروفيتش، هداف الفريق.

موهبة متفجرة في بنفيكا، فمن يحصل عليها؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا