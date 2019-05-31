إجلاء لاجئين أفارقة من ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 149 مهاجرًا أفريقيًا في ليبيا جرى إجلاؤهم إلى إيطاليا أمس الخميس، ودعت المزيد من الدول لمساعدة البعض على الهروب من الأوضاع التي وصفتها بـ«المتردية» في طرابلس في ظل المعارك المستمرة منذ شهرين.

وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة «آكي» إن 149 لاجئًا وطالب لجوء نقلوا جوًا إلى روما، وإن كثيرًا منهم يعاني من سوء التغذية ويحتاج للرعاية الطبية بعد احتجازهم في طرابلس، لافتة إلى أنّ اللاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا.

وأضافت أن المجموعة شملت 65 طفلاً بينهم 13 رضيعًا، منوهة بأن هذه المجموعة تأتي بعد نقل 62 سوريًا وأفريقيًا في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تيميسوارا في رومانيا، حيث يتلقون العلاج قبل الذهاب إلى النرويج.

وقال البيان إنه جرى إجلاء أكثر من ألف لاجئ ومهاجر أو إعادة توطينهم خارج ليبيا حتى الآن هذا العام، وأعاد خفر السواحل الليبي نحو 1200 آخرين إلى البلد في مايو، بعد إنقاذهم أو اعتراض طريقهم أثناء محاولتهم الهرب في قوارب.

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