إطلاق نار على فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين بالقدس

أطلق جنود الاحتلال صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس المحتلة -حسب وكالة معا-

وذكرت مصادر عبرية أن اسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب بوابة باب العامود بالقدس بجراح وصفت بالخطيرة.

وأضافت أن طواقم "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب الفلسطيني، فقد اكتفت الصحافة العبرية بالقول انه تم "تحييده" من قبل جنود الاحتلال

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