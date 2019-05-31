أبوالغيط: العرب يدافعون عن أنفسهم.. وتغيير النهج الإيرانى يتم عن طريق الكثير من الضغوط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الجامعة العربية لا تدفع نحو مواجهة فى منطقة الخليج بل تطالب بعودة الاستقرار وتحقيق الهدوء، ولكن مع احترام الحقوق العربية ووقف أى تدخلات خارجية فى الشأن العربي.

ولفت إلى أن هناك لجنة تسمى بلجنة إيران بالجامعة العربية مشكلة من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وهى لجنة تصيغ الإستراتيجية العربية لمواجهة التدخلات الإيرانية، مؤكدا أن العرب يدافعون عن أنفسهم ويطالبون بتغيير النهج الإيراني، وأن تغيير النهج الإيرانى يتم عن طريق الكثير من الضغوط .

وأكد أبو الغيط – خلال مؤتمر صحفى مشترك مع كل من وزير الخارجية السعودى إبراهيم العساف وأمين عام مجلس التعاون الخليجى عبداللطيف الزيانى فى ختام القمتين الطارئتين العربية والخليجية – أن القمة العربية الطارئة جاءت لكى تبعث رسالة واضحة وحازمة للغاية لكل من يتدخل فى أمن الخليج أو يتعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أبو الغيط، أن المشاركة فى القمة كانت عالية المستوى، وهناك تأكيد واضح على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القومى العربى، كما أن القمة بعثت رسالة حازمة بعدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول العربية والوقوف والإدانة الواضحة للغاية ضد الهجمات، سواء الموجهة للملاحة فى مواني الإمارات أو التعرض لمعامل النفط فى السعودية .

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