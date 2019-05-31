تقارير إعلامية: بيونجيانج تعدم مبعوثا في حملة تطهير بعد فشل القمة مع أمريكا

ذكرت صحيفة كورية جنوبية اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أعدمت مبعوثها النووي إلى الولايات المتحدة ضمن حملة تطهير شملت مسئـولين قادوا المفاوضات لعقد قمة بين الزعيم كيم جونج، أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت بالفشل.

وقال صحيفة تشوسون إلبو، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن كيم هيوك تشول أعدم في مارس في مطار ميريم في بيونجيانج مع أربعة مسئـولين بوزارة الخارجية بعد اتهامهم جميعا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

ونسب إلى المصدر القول: "وجهت له تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة لإعداد تقارير ضعيفة عن المفاوضات دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح".

وفشلت القمة الثانية بين كيم وترامب والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير في التوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول دعوات من الولايات المتحدة باستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات. ولم يتسن لرويترز، التأكد من التقرير من مصدر مستقل. وحدث فيما سبق أن وردت أنباء عن إعدام مسئـولين كوريين شماليين أو استبعادهم في حملة تطهير، لكنهم ظهروا لاحقا وقد شغلوا مناصب جديدة. وقال مسئـولون في وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديهم معلومات تؤكد التقرير. وأحجمت متحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن التعليق. وذكر مسئـول في البيت الأزرق الرئاسي في سول أن من غير اللائق التعقيب على مسألة قبل التحقق منها أولا. وقال مصدر دبلوماسي لرويترز إن هناك مؤشرات على معاقبة كيم هيوك تشول ومسئـولين آخرين بسبب انهيار القمة بطرق من بينها إرسالهم إلى معسكر عمل لإعادة تأهيلهم لكن ليس هناك أدلة على إعدامهم.

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