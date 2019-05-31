الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

قصفت القوات الحكومية السورية، اليوم الجمعة، نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "قصفت القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة نقطة المراقبة التركية في بلدة شير مغار بعدة قذائف مدفعية وحققت إصابات مباشرة وشوهد الدخان يتصاعد من داخل النقطة التركية".

وأضاف القائد العسكري "لم نتمكن من معرفة وقوع إصابات داخل النقطة التركية التي سبق وتعرضت لقصف من القوات الحكومية".

وتنتشر نقاط المراقبة التركية في ريف حماة وإدلب بعد اتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي في شهر سبتمبر الماضي.

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