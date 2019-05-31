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الجيش السوري يقصف نقطة مراقبة تركية في ريف حماة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قصفت القوات الحكومية السورية، اليوم الجمعة، نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي الغربي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "قصفت القوات الحكومية السورية اليوم الجمعة نقطة المراقبة التركية في بلدة شير مغار بعدة قذائف مدفعية وحققت إصابات مباشرة وشوهد الدخان يتصاعد من داخل النقطة التركية".
وأضاف القائد العسكري "لم نتمكن من معرفة وقوع إصابات داخل النقطة التركية التي سبق وتعرضت لقصف من القوات الحكومية".
وتنتشر نقاط المراقبة التركية في ريف حماة وإدلب بعد اتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي في شهر سبتمبر الماضي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • تحية الى ابطال الجيش العربى السورى فى دفاعهم ضد المحتل العثمانلى القادم من ارض الدعارة الاردوجانية اقتلوهم حيث ثقفتموهم وانتم الجيش الاول للجمهورية العربية المتحدة ومعكم الجيش الثانى المصرى فى الاسماعيلية والجيش الثالث بالسويس والجيش الرابع فى ليبيا الذى كان فى يوم من الايام ضمن اتحاد الجمهوريات العربية وعلم واحد كان يجمع مصر وسوريا وليبيا لولا تدخل المستعمر للتفرقة بين الاشقاء

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