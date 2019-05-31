حقيقة منع دخول الأهالي لمنطقة العزيزية

إيوان ليبيا – وكالات :

نفت مديرية أمن الجفارة وجود تنسيق بين المديرية والأهالي الذين دخلوا منطقة العزيزية أمس الخميس للاطمئنان على منازلهم.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق مع المديرية على مثل هذا الإجراء وأن مديرية الأمن تعلم جيدا أن المنطقة تعتبر منطقة عسكرية.

وأكدت مديرية الأمن لسكان منطقة العزيزية والساعدية بصفة خاصة والجفارة بصفة عامة بأن المنطقة سوف تعود آمنة ويتم تفعيل جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والخدمية إلى ما كانت عليه خلال الفترة الماضية بعد انتهاء العمليات العسكرية، وبأن هذا الإجراء يأتي في المقام الأول لحماية المواطنين وسلامتهم “على حد وصفها”.

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