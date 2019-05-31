مسلح يقتل رهينتين داخل شقة بمدينة زيوريخ السويسرية

قالت الشرطة المحلية في مدينة زيوريخ السويسرية إن مسلحا ورهينتين لقوا حتفهم اليوم الجمعة.

وكان المسلح الذي يبلغ من العمر 60 عاما احتجز سيدتين، 34 و38 عاما، رهينتين داخل شقة في المدينة منذ الصباح الباكر.

وتمكنت إحدى السيدتين وأحد الجيران من الاتصال بالشرطة، التي سرعان ما وصلت إلى موقع الحادث وبدأت مفاوضات مع الرجل.

وبعد ثلاث ساعات، أعلن الرجل، وهو سويسري، أنه سيسلم نفسه. ورغم ذلك، وبعد دقائق، سمع دوي إطلاق رصاص داخل الشقة. واقتحمت قوة الشرطة موقع الحادث، ولكن جهود إنقاذ أي من الثلاثة لم تفلح حيث كانوا يعانون من إصابات بالـغـة. ووفقا لمحققين، لم يتضح بعد الدافع وراء جريمتي الاحتجاز أو القتل.

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