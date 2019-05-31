نهائي_الأبطال – لاعب ليفربول السابق: الفريق أقرب للقب لأن لديه صلاح وماني وفيرمينو

وقال مهاجم ليفربول من 1995 إلى 1997 في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:”أسلحة ليفربول أكثر من توتنام وهذا يجعل فريقي السابق مرشحا أقوى للتتويج. الثلاثي الأمامي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، إضافة إلى مستوى جيورجينو فاينالدوم وجوردان هندرسون، سيمنحهم أفضلية طفيفة”.

وواصل “فوز ليفربول بشكل غير عادي على برشلونة في الدور نصف النهائي يعكس كيف يشعر الفريق في غرفة ملابسه، حطموا سقفا زجاجيا صلبا في هذه الليلة أقوى من أي شيء يودون كسره لإسقاط توتنام، وهذا يمنحهم إيمانا كبيرا. لا أقلل من فريق ماوريسيو بوكيتينو، لكن لتقلب خسارة بنتيجة 3-صفر أمام فريق يضم – بالنسبة لكثيرين – أعظم لاعب على الإطلاق يجعلهم يؤمنون بقدرتهم على التعامل مع أي سيناريو”.

وابتعد فيرمينو بسبب الإصابة عن مباراة ليفربول وبرشلونة التي سحق فيه الأول ضيفه بنتيجة 4-صفر محققا عودة تاريخية منحته التأهل لدوري الأبطال.

لكن تعافى البرازيلي وسافر مع الفريق إلى مدريد ومستعد للمشاركة في المباراة.

على الجانب الآخر، أعلن هاري كين نجم توتنام جاهزيته للمشاركة في المباراة بعدما ابتعد عن المباريات فترة بسبب الإصابة.

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