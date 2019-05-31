رئيس المكسيك يرد على تهديدات نظيره الأمريكي

مكسيكو سيتي-العنوان

قال رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، يوم الجمعة إنه سيرد” بحكمة شديدة“على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على دخول السلع المكسيكية إلى الولايات المتحدة، ودعا المكسيكيين إلى الوحدة للتعامل مع هذا التحدي.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك اليوم الجمعة إلى أن “تفعل أخيرا ما يجب فعله” لإصلاح المشكلات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد تهديده بفرض رسوم في العاشر من يونيو إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اعتيادي إن وزير خارجيته مارسيلو إيبرارد سيزور واشنطن بهدف إقناع الحكومة الأمريكية بأن إجراءات ترامب ليست في مصلحة أي من البلدين.

وقال لوبيز أوبرادور إنه يعتقد أن ترامب سيدرك في الوقت المناسب أن التهديد بفرض رسوم ليس الطريقة المناسبة لتسوية القضية وأكد أن المكسيكيين متحدون وراء حكومته.

وقال: ”أدعو المكسيكيين إلى أن يكونوا واثقين، سوف نتغلب على نهج الحكومة الأمريكية هذا، سيقومون بتصحيح الوضع لأن الشعب المكسيكي لا يستحق المعاملة بالطريقة التي يحاولون معاملته بها“.

وفي رسالة للرد على إعلان ترامب يوم الخميس، قال الرئيس المكسيكي إن سياسة أمريكا أولا التي يتبناها ترامب” مغالطة“واتهمه بتحويل أمريكا إلى” جيتو“يشوه المهاجرين ويسيء معاملتهم.

المصدر-(رويترز)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية