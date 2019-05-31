تعاون تجاري مع بريطانيا

إيوان ليبيا – وكالات :

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله مع وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة ليام فوكس سبل التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

وبحث الاجتماع أيضا فرص بناء القدرات المحلية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز القدرات الذاتية في البلاد وتطرق الطرفان إلى التحديات الناجمة عن الصراع القائم والتي تواجه الإنتاج وإمدادات السوق والتنمية المحلية.

وفي سياق مُتصل، صنع الله اجتماعا برئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط الليبي منصور إمطير لبحث سير المشاريع التي يشرف المعهد على تنفيذها بالتعاون مع بعض الشركات الأمريكية والتي تهدف لتوطين الدراسات المكمنية

وإشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بدور المعهد المكلف به لكونه يعتبر أحد الأذرع الفنية والاستشارية الأساسية للمؤسسة ولشركات القطاع كافة.

وأضاف رئيس المؤسسة أنه يجب الاستفادة من الشراكات الحالية والخبرات العالمية، لتطوير الكفاءات الليبية في مجال الدراسات المكمنية الأمر الذي من شأنه أن يساهم في المزيد من النهوض بقطاع النفط المحلي.

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