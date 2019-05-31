قضايا ساخنة تواجه قادة 57 دولة إسلامية في قمة البحث عن المستقبل بمكة المكرمة

تعقد القمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة الليلة بقصر الصفا في مكة المكرمة، تحت شعار "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل"، بحضور 57 من قادة وممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ولم يشارك وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي ستستضيفها مكة المكرمة، وناب عنه وفد من الخارجية.

وتناقش القمة، القضايا والأحداث الجارية في العالم الإسلامي خاصة استهداف إيران وميليشيا الحوثي قبلة المسلمين في مكة المكرمة عبر الصواريخ العبثية التي يطلقونها مستهدفين بيت الله الحرام.

كما تتناول القمة برنامج العمل الجديد للمنظمة الذي يشمل 18 مجالاً من المجالات ذات الأولوية و107 أهداف ، وهي قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها.

وتعتبر القضية الفلسطينية القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث تأتى هذه القمة فى منعطف خطير فى تاريخ أمتنا الإسلامية، ازدادت فيه التحديات، وتعددت الأزمات، وتعقدت المهام المطلوبة لمواجهتها وعلى رأسها قضية فلسطين، وهناك توافق تام بين جميع الدول الأعضاء بأنه لا مخرج نهائى منه إلا بحل سلمى شامل وعادل يعيد الحقوق إلى أصحابها، بحيث يحصل الشعب الفلسطينى على حقه فى الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحرير جميع الأراضى العربية المحتلة، ويتم طى هذه المرحلة المؤلمة، التى استنزفت الأمة الإسلامية والعربية لعقود طويلة.

وستضع القمة على رأس أولوياتها قضية مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لحملة الكراهية التي تبثها حركات اليمين المتطرف، ووضع الأقليات المسلمة في العالم، ودعم خارطة طريق لقضايا اقتصادية وثقافية وعلمية عديدة تشغل منظمة التعاون الإسلامي وقادة دولها.

ويصدر عن القمة الإسلامية "إعلان مكة"، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي سيتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، ومنها موقف الدول الأعضاء في المنظمة من آخر المستجدات الجارية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى إعلان موقف موحد إزاء التطورات الأخيرة في عدد من الدول الأعضاء، فضلاً عن اتخاذ مواقف واضحة من الأحداث الأخيرة الخاصة بالأقليات المسلمة وما يتعلق منها بتنامي خطاب الكراهية ضد الجاليات المسلمة، وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التصدي للإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تُعنى بها المنظمة.

وسيناقش المجتمعون في قمة مكة احتلال إيران للجـزر العربية الثلاث طنـب الكبـــرى وطنـــب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فـي الخلــيج العربــي، وكذلك الآثار المترتبة على دعم إيران لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، وإمداد هذه الميليشيات بالأسلحة والصواريخ الباليستية وتعرضها لأمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن الآثار السلبية لوجود ميليشيات إيرانية في دول أخري.

كما يبحث المجتمعون كيفية عودة الشرعية لليمن، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وإجبار الحوثيين على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مستدامة في اليمن. كما سيبحث المجتمعون الوسائل الكفيلة بردع الحوثيين الموالين لإيران، عن إطلاق الصواريخ الباليستية في اتجاه الأراضي السعودية، وتهديد مواقع وسفن النفط في المملكة والإمارات، وكذلك خروقات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم، لا سيما انسحاب الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة، كخطوة أولى تؤسس لسلام حقيقي دائم في اليمن. وتأتي قضية الصراع بسورية في صدارة القضايا التي سيناقشها المجتمعون في قمم مكة المكرمة، لا سيما بعد الغضب العربي والإسلامي إثر قرار الولايات المتحدة الأميركيـة الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، واعتباره باطلاً شكلاً ومضموناً، والذي يمثّـلُ انتهاكـاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلـس الأمـن الـصادرة بهذا الخصوص، وسيبحث المشاركون في القمم الثلاث تداعيات استمرار الأعمـال العسكرية والخروقات التـي تـشهدها اتفاقيـات خفـض التصعيد في عدد من أنحاء سورية، وكذلك كيفية الحفاظ علـى سـيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليميـة، فضلا عن دفع العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف السورية، ودعوة جامعة الدول العربية إلى التعـاون مـع الأمم المتحدة، لإنجاح المفاوضات السورية التـي تجـري برعايتها، لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاسـتقرار فـي سورية. كما تولي القمة أهمية خاصة لتصاعد التوترات في ليبيا -مؤخرا- بعد عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، وتكثيف الجهود للوصول حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، والتأكيد مجددا على ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي الذي تم برعاية الممثل الخاص للأمين العام، وكذلك التأكيد على دور جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ودعم دور دول الجوار الليبي، ودعوتها إلى الاستمرار في تقديم الدعم لدفع مسار التسوية السياسية في ليبيا، بما يصون وحدة وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار. وفرضت الاضطرابات الشعبية في السودان والجزائر نفسها على القمة ، لتكون عبئاً إضافيا على الدول العربية والإسلامية، التي تعيش كثيرا من المشكلات المماثلة، ويبحث المشاركون كيفية دعم السودان والجزائر للخروج من مأزقها الراهن، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار هذين البلدين العربيين والإسلاميين.

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