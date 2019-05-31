السعودية تقدم مساعدات إغاثية بـ87 مليار دولار منذ عام 2015

قال الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المستشار بالديوان الملكي، إن هناك ازديادا مطردا في المساعدات الإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، وأنها بلغت منذ عام 2015، تاريخ إنشاء هذا المركز 87 مليار دولار.

وأوضح الدكتور عبدالله، أن المركز قدم 2% من ناتجها القومي مساعدات لمختلف الشعوب في عام 2017، فقط وهو أعلى رقم مسجل في العالم، وأن هناك 44 دولة استفادت من جهود المركز ومن خلال 1011 مشروع ومن أهم الدول التي استفادت منه هي اليمن وفلسطين وسوريا والعراق وإندونيسيا.

وشدد على دعم المركز وتمكين المرأة؛ حيث استفادت 62 مليون امرأة في العالم من أنشطة المركز، كما استفاد 114 مليون طفل من خلال 214 مشروع تابع للمركز.

وتابع: "لدينا أكثر من مليون لاجئ منهم أكثر من 500 ألف يمني و200 ألف من الروهونجا وأكثر من 200 ألف سوري، ووصلت مساعدات المملكة لليمن من عام 2012 وحتى الآن 12 مليار دولار، فضلا عن مشروع إزالة أكثر من مليون و800 لغم زرعته المليشيات في اليمن من خلال برنامج مسام.

وأكد أنه هناك رقابة على الأموال التي تقدم من المركز متهما الحوثيين باستغلال الأطفال والنساء والمشروعات الإغاثية الدولية والاستيلاء عليها لمصلحة عدوانهم علي الشعب اليمني.

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