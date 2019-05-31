نهائي_الأبطال – مؤتمر بوكيتينو.. عن مشاركة كين وعشقه لـ كلوب غير المحظوظ

توتنام يخوض النهائي الأول في تاريخه بالمسابقة الأوروبية الأقوى، عندما يصطدم بمواطنه ليفربول مساء غدا السبت على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسُئل بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي قبل المواجهة التاريخية، عن حالة لاعبه كين الذي يغيب منذ خروجه مصابا أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع النهائي.

وجاءت إجابة بوكيتينو ضبابية: “من الطبيعي أن تطرحون علي هذا السؤال، ولكن من الصعب عليكم أن تضعوا أنفسكم في محلي”.

واعترف: “لن يكون قرارا سهلا. غدا سنقيّم الوضع ونقرر الأفضل حتى نحاول الفوز”.

وحاول المدرب الأرجنتيني رفع شأن مجموعة لاعبيه كاملة: “من المؤلم أن يشارك 11 لاعبا فقط. طلبت قبل عدة أسابيع أن تظهر القائمة كاملة في الصورة قبل المباراة، والاتحاد الأوروبي استمع، وأظن أن كلا الفريقين سيحظيان بفرصة تنفيذ هذه الفكرة”.

وأضاف: “يوجد العديد من المشاكل في إنجلترا، لكننا غدا قادرين على إظهار قيمة الاتحاد للملايين”.

وأكمل: “كرة القدم لعبة جماعية، والـ25 لاعبا مهمون للغاية. طاقة اللاعبين الذين لن يشاركوا ستكون مهمة بدورها داخل غرفة خلع الملابس”.

بوكيتينو راوغ سؤالا آخر يخص تشكيلته: “لم أقرر تشكيلتي الأساسية بعد، يتبقى لنا حصة تدريبية إضافية، وبعدها سنقرر من يبدأ المباراة”.

مدرب ساوثامبتون السابق كان في مزاج مميز، وقد اتضح هذا من رد فعله عند سؤاله عما إذا كان “قد خسر بعض الوزن في الأسابيع التي أعقبت الانتصار على أياكس حتى يوم المباراة النهائية أمام ليفربول”.

بوكيتينو هب واقفا، ووضع ذراعيه حول خصره بأسلوب استعراضي، لتمتلئ قاعة المؤتمرات الصحفية ضحكًا من الحاضرين.

وأشاد بوكيتينو بمنافسه: “ليفربول فريق عظيم، أعتقد أنه أفضل فريق في إنجلترا رفقة مانشستر سيتي. لقد وصل نهائي العام الماضي. يورجن كلوب ولاعبيه يستحقون كل الإشادة. غدا سنحاول الاستمتاع وتحقيق الفوز”.

كما خصص إشادة خاصة للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في مسيرته دون أن يظفر باللقب مسبقا: “أعتقد أن يورجن مدرب ناجح للغاية، أعشقه، إنه شخص إيجابي وطبيعي وتلقائي. أحترمه جدا، لم يكن محظوظا في السابق، وصل لـ 3 نهائيات أوروبية بالفعل، ولكن مجرد الوصول لـ3 نهائيات يستدعي المباركة. الهدف الأسمى في كرة القدم هو الفوز، ولكن طريق الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا صعب للغاية”.

وأبرز بوكيتينو الصعوبات التي تغلّب عليها ناديها في طريق تحقيق المعجزة والوصول للنهائي: “الفوز على أياكس أظهر مدى مثابرة توتنام، لم نستطع التعاقد مع لاعبين جدد مطلع الموسم، وقد قررنا ألا نبيع أي من لاعبينا، فقط موسى ديمبيلي في يناير، لأنه كان حلمه. كما أننا عجزنا عن اللعب في ملعبنا واضطررنا إلى خوض المباريات في ويمبلي. وبالتالي أظهرنا أن العمل الجاد يمكن أن يُنتِج النجاحات، اللاعبون لم يسمحوا للظروف بأن تقهرهم”.

بوكيتينو (47 عاما) يقود توتنام منذ عام 2014، ولم يسبق له تحقيق أي بطولة في مسيرته التدريبية.

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