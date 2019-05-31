سبورت إيطاليا: تشيلسي يوافق على رحيل ساري.. ويوفنتوس يترقب

ووفقا لـ “سبورت إيطاليا” والصحفي ألفريدو بيدولا، فأن وكيل ساري جلس مع المسؤولين في تشيلسي في العاصمة الإنجليزية لندن وتلقى ردا إيجابيا بشأن مستقبل موكله.

وحقق ساري أول الألقاب في مسيرته الممتدة 29 عاما كمدرب مع تشيلسي حين حقق لقب الدوري الأوروبي بالفوز بنتيجة 4-1 على أرسنال.

ويحفظ تشيلسي وعده بفتح باب الرحيل لساري حال قرر ترك النادي عقب نهائي الدوري الأوروبي.

ووصل ساري لنهائي كأس الرابطة وحقق المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليعيد البلوز للمشاركة بدوري الأبطال الموسم المقبل.

وكانت الصحيفة الإيطالية “جازيتا ديللو سبورت” قد أعلنت أن ساري يقترب من خلافة مواطنه ماسيمليانو أليجري في تدريب يوفنتوس، إذ يحتاج فريق السيدة العجوز لدفع 6 مليون يورو للحصول على خدماته.

وحال وافق ساري على تدريب يوفنتوس سيكون فريقه الثالث في الدوري الإيطالي بعد إيمبولي ونابولي.

ووفقا لتقارير سابقة فأن لاعب تشيلسي السابق فرانك لامبارد ومدرب دربي كاونتي قد يكون خليفة ساري بعدما قاد دربي لنهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي قبل أن يخسر أمام أستون فيلا.

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