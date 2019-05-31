الملك سلمان: القضية الفلسطينية هى محور اهتمامنا

قال الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين إن القضية الفلسطينية هى محور اهتمام القمة وجدد التأكيد للرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها حدوث أي تغييرات تخالف المواثيق الدولية ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك خلال كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقام بمكة المكرمة.

وأعرب الملك سلمان عن أسفه لحوادث التخريب الإرهابية التي حدثت للسفن في الإمارات وبعض المنشآت في السعودية التي دعمتها إيران.

ودعا العاهل السعودي لإعادة هيكلة المنظمة لتواكب الأحداث الجارية وتفعيل أدوات التعاون الإسلامي.

وتأتي القمة هذا العام تحت شعار "قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل".

ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موجودة في أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، وتعمل لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها.



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