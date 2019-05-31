الرئيس التونسي: تجمعنا وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود

قال الرئيس التونس الباجي قائد السبسي إن السعودية ستسهم برئاستها لهذه الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين.

جاء ذلك خلال كلمته خلال جلسة انطلاق أعمال الدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تقام بمكة المكرمة.

وتابع قائد السبسي إنه تجمعنا وحدة المصير في عالم يتجه نحو التكتلات العابرة للحدود.

وتأتي القمة هذا العام تحت شعار "قمة مكة.. يدًا بيد نحو المستقبل".

ويذكر أن منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة موجودة في أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، وتعمل لحماية مصالح العالم الإسلامي والتعبير عنها.

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