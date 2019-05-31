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ترامب يعلن ترشحه رسميا لفترة ثانية لرئاسة أمريكا 18 يونيو المقبل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيُطلق رسميًا حملته الانتخابيّة لولاية رئاسيّة ثانية، في 18 يونيو في أورلاندو بولاية فلوريدا الرئيسيّة التي كان فاز بها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.
وكتب الملياردير الجمهوري على تويتر "سأعلن ترشحي لولاية رئاسية ثانية مع السيدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو بأورلاندو في فلوريدا".
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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