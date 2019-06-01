مواعيد مباريات السبت 1 يونيو 2019 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال أوروبا

يعكف على عادته اليومية ويقدّم مواعيد مباريات السبت 1 يوليو 2019، أو مباراة الموسم في عبارة أخرى.

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التاسعة مساءً سيكون الموعد المنتظَر، نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنام هوتسبير.

المباراة المقامة على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، تُنقَل عبر beIN Sports 1,2,3 بتعليق: رؤوف خليف (من الملعب)، يوسف سيف، علي محمد علي، حفيظ دراجي، خليل البلوشي.

النجم المصري محمد صلاح سيقود الريدز ليفربول في نهائي الأبطال للموسم الثاني على التوالي، مع أمل بسيناريو مخالف للموسم الماضي.

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