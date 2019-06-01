الجبير: السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات

أكد وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن القمة الإسلامية دانت الممارسات الإيرانية ورسالتها واضحة.

وشدد الجبير على أن "إيران لا تتصرف كدولة تريد أن تنال الاحترام، وأنها تزرع الميليشيات وتفجر السفارات وهذا ليس أسلوب دول".

وأعلن في مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة الإسلامية في مكة المكرمة أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودًا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات.

وقال: إن "السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية"، مشيرا إلى أن "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة مثل الإرهاب والتطرف".

وأشار أبضا إلى أن "العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصًا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران". وذكر أن "القمة العربية دانت إيران بشكل واضح جدًا، وأن القمة الإسلامية دانت ممارسات إيران ممثلة في الهجمات التي تعرضت لها الإمارات والسعودية". وأوضح أن "القمة الإسلامية أكدت أن حل القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس". ومن جانبه، قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، إن استجابة كافة الدول للمشاركة في القمة الإسلامية بالسعودية تدل على مكانة المملكة. وكشف عن تلقي رسالة دعم لمؤتمر القمة الإسلامية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

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