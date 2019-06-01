السراج يشارك في القمة الإسلامية بمكة

إيوان ليبيا – وكالات :

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، جدة أمس الجمعة، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد بمكة المكرمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنّ السراج وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، حيث كان في استقباله الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية ورئيس بعثة الشرف إبراهيم راضي الراضي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

وتلقى السراج في السابق دعوة رسمية من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بمدينة مكة المكرمة.

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