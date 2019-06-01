الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بعد استهدافها مدنيين بشكل عشوائى

ذكرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي على موقعها الإلكترونى، أن الجيش الوطنى الليبى أسقط طائرة تركية مسيرة فوق مدينة غريان بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائى.

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