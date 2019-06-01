الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بعد استهدافها مدنيين بشكل عشوائى

ذكرت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي على موقعها الإلكترونى، أن الجيش الوطنى الليبى أسقط طائرة تركية مسيرة فوق مدينة غريان بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائى.
تعليقات
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اخوانى غبى هو من بوجهها وهو اعمى البصر والبصيرة لو كان فيها الخير هذه الطائرات العبثية لكانت استخدمت ضد حزب العمال الكردستانى بجبال قنديل بدلا من اامقاتلات ولكن واضح انها اى كلام وياخسارة فلوس الليبيين التى ينفقها المليشيات الارهابية على حساب الغلابة
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وين الخروف الواطى المصراطى عبدالمرشد الشرير المسمى عكسيا عبدالقادر الطيب لكى اشرح لكم عليه كيف يفكر الاخوان المفلسين بالمقلوب فى انتظار هذا الخروف لكى امسح بامه الارض
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