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العربية نت: الخارجية السودانية تستدعي سفيرها بالدوحة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة -حسب العربية نت-
وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان. بحسب مسئولين سودانيين.
وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضًا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الحمد لله عادت السودان الى مسارها الصحيح جزء من الامة العربية وادخلت العميل لقطر وتركيا الزنزانة مثلما حدث مع اخوه فى الغباء مرسى وراينا المجرم اخو المجرم البشير المدعو عباس يهرب الى تركيا تجمع المجرمين من كل مكان على ارض الدعارة بعيدا عن وادى النيل الارض الطاهرة وليرحل سفيه قطر لينام فى حضن موزه يرضع منها سموم الارهاب

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