العربية نت: الخارجية السودانية تستدعي سفيرها بالدوحة

استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة -حسب العربية نت-

وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان. بحسب مسئولين سودانيين.

وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضًا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.

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