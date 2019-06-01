السفارة الأمريكية تطالب بتحييد المؤسسة الوطنية للنفط

إيوان ليبيا – وكالات :

قالت السفارة الأمريكية في طرابلس إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء القصف المباشر على مستشفى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والسلسلة الأخيرة من الهجمات على البنية التحتية النفطية في ليبيا.

ودعت في بيان نشر الجمعة “جميع الأطراف إلى الاعتراف الكامل بحياد المؤسسة والامتناع عن عرقلة عملها كمؤسسة وطنية حيوية. لأن المنشآت النفطية والإنتاج والإيرادات تعود ملكيتها إلى الشعب الليبي ويجب حمايتها، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت السفارة إنها واشنطن قلقة من استمرار القتال في تعريض المدنيين للخطر وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وخلق فرص للإرهابيين لإعادة تجميع صفوفهم وتعميق الوضع الإنساني المتدهور. ودعت جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد والعودة بسرعة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والعمل بشكل بناء مع الممثل الخاص غسان سلامة في رسم طريق نحو بناء حكومة مستقرة وموحدة يمكنها توفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين

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