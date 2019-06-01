أعراض هبوط ضغط الدم الحاد

إن إنخفاض ضغط الدم ، بالنسبة لكثير من الناس، يمكن أن يسبب أعراض الدوخة والإغماء ، و في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون مهدداً للحياة ، حيث إن أسباب إنخفاض ضغط الدم يعود إلى الجفاف أو إلى اضطرابات طبية أو جراحية خطيرة وأمور أخرى ، وهو أمر قابل للعلاج، ولكن من المهم معرفة ما سبب الحالة لتتمكن من التعامل معها بشكل صحيح.

– الأعراض : بالنسبة لبعض الناس، يمكن أن يكون إنخفاض ضغط الدم مؤشراً إلى مشكلة أخرى ، وخصوصاً عندما يهبط فجأة أو يصاحبه بعض الأعراض والعلامات مثل:

1- الدوخة أو الدوار .

2- الإغماء (الغشيان) .

3- عدم القدرة على التركيز .

4- عدم وضوح الرؤية .

5- الغثيان .

6- البرد، الرطوبة، والجلد شاحب .

7- التنفس السريع، أو ضحول في التنفس .

8- التعب ، الكآبة ، العطش .

– بعض الظروف الطبية التي يمكن أن تسبب إنخفاض ضغط الدم ، وتشمل :

1- الحمل : – وذلك لأن الدورة الدموية للمرأة تتوسع بسرعة خلال فترة الحمل، فمن المحتمل أن ينخفض ضغط الدم ، وهذا أمر طبيعي، وضغط الدم عادةً ما يعود الى مستوى ما قبل الحمل بعد أن الإنجاب .

2- مشاكل في القلب :- وتشمل بعض أمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم ووجود معدل منخفض للغاية للقلب (بطء القلب)، ومشاكل في صمامات القلب والنوبات القلبية وقصور القلب ،قد تسبب هذه الظروف بإنخفاض ضغط الدم لأنها تمنع جسمك من الحصول على ما يكفي من الدم.

3- مشاكل الغدد الصماء ، حالات الغدة الدرقية – مثل أمراض الغدة الدرقية – قصور الغدة الكظرية (مرض أديسون)، وإنخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)، ففي بعض الحالات، يمكن للسكري أن يؤدي انخفاض ضغط الدم.

4- الجفاف :- عندما تعاني من الجفاف فإن جسمك يفقد ماء أكثر مما يأخذ ، وحتى الجفاف المعتدل يمكن أن يسبب الضعف والدوخة والتعب ، وإصابتك بالحمى أو القيء أو الإسهال الشديد، والإفراط في إستخدام مدرات البول وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن تؤدي كلها إلى الجفاف .

5- فقدان الدم ، إن فقدك للكثير من الدم جراء إصابة كبيرة أو نزيف داخلي يقلل من كمية الدم في الجسم، مما يؤدي إلى إنخفاض شديد في ضغط الدم.

6- رد الفعل التحسسي الشديد (الحساسية المفرطة) :– الحساسية المفرطة هو رد فعل تحسسي شديد ويحتمل أن يكون مهدداً للحياة ، وتشمل المثيرات الشائعة من الحساسية المفرطة للأطعمة، وبعض الأدوية، و سموم الحشرات، والمطاط ، إن الحساسية المفرطة يمكن أن تسبب مشاكل في التنفس، وخلايا النحل، والحكة، وتورم الحلق وإنخفاض في ضغط الدم.

7- نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي الخاص بك ،و نقص الفيتامينات B-12 وحمض الفوليك يمكن أن يسبب حالة يكون فيها الجسم لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، مما يسبب في إنخفاض ضغط الدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا