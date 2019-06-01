مقتل 21 من طالبان في غارات جوية جنوب شرق أفغانستان

قُتل 21 مسلحا على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية نفذتها قوات الأمن في إقليم غزني جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة اليوم أن قوات الأمن نفذت غارة جوية بمنطقة قره باغ بإقليم غزني، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المصادر العسكرية أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 21 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.

يأتي ذلك فيما تدهور الوضع الأمني في بعض مناطق إقليم غزني خلال الأشهر الأخيرة. وغالبا ما ينفذ مسلحو طالبان أنشطة إرهابية في بعض المناطق المضطربة بالإقليم.

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