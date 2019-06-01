ترامب سيطلق حملته الانتخابية في فلوريدا في منتصف يونيو

فلوريدا-العنوان

انتهز دونالد ترامب كل فرصة ليؤكد رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قبل أن يعلن رسميا الجمعة أنه سيُطلق حملته لولاية ثانية في 18 يونيو في فلوريدا الولاية الرئيسيّة التي فاز فيها خلال انتخابات نوفمبر عام 2016.

وكتب الملياردير الجمهوري على تويتر “سأعلن ترشّحي لولاية رئاسيّة ثانية مع السيّدة الأولى ميلانيا ونائب الرئيس مايك بنس في 18 يونيو في أورلاندو”.

وينوي ترامب التركيز على الوضع الجيد للاقتصاد الأمريكي لشغل رئاسة أكبر قوة في العالم لأربع سنوات أخرى.

ويتوقع أن يشكل التجمع الذي سينظم في صالة تتسع لعشرين ألف شخص فرصة للرئيس لإظهار مواهبه في العرض التي لقيت استحسانا في 2016.

ويؤكد ترامب الذي سيبلغ الثالثة والسبعين بعد أسابيع، باستمرار أنه ينتظر بفارغ الصبر خوض الحملة. وقال في بداية مايو في مدينة بنما سيتي بيتش في فلوريدا حيث لقي تأييدا هائلا “أريد أن تبدأ هذه الحملة الانتخابية فورا”.

وفلوريدا ولاية تشهد تقليديا منافسة حادة. وقد فاز فيها باراك أوباما في 2012 على ميت رومني بفارق لا يتجاوز 1 بالمئة، كما فاز فيها ترامب على هيلاري كلينتون في 2016 بفارق يزيد قليلا على واحد بالمئة.

والنقطة المجهولة الكبرى حاليا هي من سيكون خصمه الديموقراطي في اقتراع الثالث من نوفمبر 2020، إذ إن 23 رجلا وامرأة ترشحوا تحت راية هذا الحزب ويبدو السباق مفتوحا على كل الاحتمالات.

ويُطلق ترامب حملته الانتخابيّة على خلفيّة دعوات متزايدة يُطلقها ديموقراطيّون لعزله، بما في ذلك من جانب نحو عشرين عضوًا من الحزب المعارض الساعين إلى إطاحته.

وستجرى الانتخابات الرئاسيّة الأمريكية في 3 نوفمبر 2020.

المصدر-وكالات

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