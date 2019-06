لا يمكننا أن ننقل خبرا أسوأ من هذا.. إشبيلية يعلن وفاة نجمه

ونشر النادي بيانا قال فيه :”لا يمكننا أن ننقل خبرا أسوأ من هذا، نجمنا المحبوب خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادثة مرورية، فلترقد روحه في سلام”.

We couldn’t be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

رييس صاحب الـ35 عاما انضم إلى ناشئي إشبيلية في عمر الـ10 ثم مثل النادي في كافة فئات الشباب به حتى انضم للفريق الأول عام 2000 وهو في الـ17 من عمره، واستمر مع النادي 4 مواسم شهد خلالها عودة الفريق مرة أخرى إلى الدوري الممتاز ومن ثم أصبح أحد أعمدته. وحصد معه لقب دوري الدرجة الثانية.

وانضم رييس بعد ذلك إلى أرسنال في يناير 2004 بمبلغ 10.5 مليون جنيه إسترليني وارتفع المبلغ بعدها إلى 17 مليون جنيه إسترليني. ولعب للنادي منذ يناير 2004 وحتى 2007، تخللها فترة إعارة إلى ريال مدريد حصد خلالها لقب الدوري الإسباني.

مع المدفعجية حصد صاحب الـ35 لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية، كما كان أحد اللاعبين الذين شاركوا في وصول أرسنال لنهائي دوري الأبطال 2005-2006 كما شارك كبديل في النهائي ضد برشلونة.

خلال صيف 2007 انضم رييس إلى أتليتكو مدريد بمبلغ 12 مليون يورو، ولعب للروخي بلانكوس حتى عام 2011 تخللها إعارة إلى بنفيكا، ومع الروخيبلانكوس توج بطلا للدوري الأوروبي مرتين والسوبر الأوروبي مرة وكأس الإنترتوتو مرة، كما فاز بكأس البرتغال مع بنفيكا.

عاد رييس إلى إشبيلية في 2012 ليستمر مع الفريق 4 مواسم حصد خلالها لقب الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية، ثم رحل بعد ذلك إلى إسبانيول وقرطبة ونادي شينجيانج تيشانشان ليوبارد الصيني ثم كان يلعب حاليا لفريق إكستريمادورا الإسباني الذي كان قد بدأ منه مسيرته حينما كان طفلا.

قد تتذكره الجماهير المصرية بهدفه الرائع من كرة ثابتة في مرمى عصام الحضري خلال ودية ضد منتخب إسبانيا عام 2006. فلتنعم روحك بسلام يا رييس ستظل دائما في الذاكرة.

