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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1000 سلة غذائية على النازحين باليمن واللاجئين السوريين في الأردن

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، 90 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية صالة و50 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية المظفر بمحافظة تعز.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، والتي وصلت حتى الآن 345 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 25 على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن للتخفيف من معاناتهم جراء ظروف اللجوء القاسية التي يمرون بها، حيث جرى توزيع 898 سلة غذائية رمضانية تزن 48 طنا على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، استفاد منها 5,547 فرد.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

    وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

    وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ

    ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ

    وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

    وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

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  • هذا ماقدمت أيديهم ـ وما الله بظلام للعبيد
    تبولة,بالعرق والشعر ومخاظ الانوف .والزيت.

    .youtube.com/watch?v=iO4Fj7WL_ew

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