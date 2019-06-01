مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 1000 سلة غذائية على النازحين باليمن واللاجئين السوريين في الأردن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الجمعة، 90 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية صالة و50 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديرية المظفر بمحافظة تعز.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها، والتي وصلت حتى الآن 345 مشروعًا متنوعًا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 25 على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية على اللاجئين السوريين في الأردن للتخفيف من معاناتهم جراء ظروف اللجوء القاسية التي يمرون بها، حيث جرى توزيع 898 سلة غذائية رمضانية تزن 48 طنا على اللاجئين السوريين في العاصمة الأردنية عمان، استفاد منها 5,547 فرد.

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