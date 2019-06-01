أماكن المصرف المتحرك في بنغازي وطبرق والبيضاء وأجدابيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلن مصرف التجارة والتنمية، عن أماكن ومواعيد صرف السيولة النقدية من خلال المصرف المتحرك لليوم السبت 1 يونيو 2019، وذلك في مدن بنغازي وطبرق والبيضاء وأجدابيا..

وأوضح المصرف في بيان اليوم، أن معدل السحب سيكون 240 دينارا أسبوعياً، عن طريق خدمة المصرف النقال فقط وبدون عمولة، وفق شروط مصرف ليبيا المركزي.

وشدد على أن السحب سيكون فقط لصاحب أو صاحبة الحساب عبر التأكيد برقم الهاتف النقال فقط وبدون صكوك.

ووفقا لبيان مصرف التجارة والتنمية فإن توزيع السيولة سيكون كالتالي:

مدينة بنغازي

– مـيـدان سـوق الحـوت (رجال ونساء) من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة السادسة مساء.

-ساحة فندق تيبستي (رجال ونساء) من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة مساء.

مدينة البيضاء

ساحة البريد أمام شركة المدار (رجال ونساء) من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.

مدينة أجدابيا

الساحة المقابلة لمستشفى الشهيد أمحمد المقريف (رجال ونساء) من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.

مدينة طبرق

ميدان الشهداء، ميدان الملك سابقا (رجال ونساء) من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الخامسة عصرا.

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